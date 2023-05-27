Періть окремо та вивертайте: як правильно прати чорні речі

Чорний одяг вимагає особливого догляду. Він дуже линяє та швидко втрачає свій колір, тому, щоб цього не сталось, дотримуйтесь наших порад.

Періть окремо

Чорний одяг можна прати лише окремо. Це буде краще і для нього, і для інших речей, на які він може полиняти.

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Вивертайте

Перед пранням вивертайте чорні речі, так колір на лицьовій стороні виробу буде менше вимиватись.

Періть у холодній воді

Високі температури погано впливають на якість тканини: вона втрачає колір та вицвітає. Режим прання обирайте делікатний.

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Не встановлюйте сильний віджим

Віджим пошкодить тканину та форму виробу. Крім того, сушіть речі на вішалці без потрапляння прямого сонячного проміння.

Нагадаємо, ми вже писали, як видалити плями від відбілювача з одягу.

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