Стирают врага в пепел: бойцы 8-го полка ССО за считанные минуты уничтожили позицию оккупантов (видео)

На одном из направлений фронта бойцы 8-го полка Сил специальных операций ВСУ продемонстрировали слаженность и мастерство, ликвидировав группу оккупантов в течение 15 минут с момента их обнаружения.

Все началось с работы разведки. Благодаря круглосуточному мониторингу с помощью дронов было обнаружено движение квадроцикла с оккупантами в лесистой местности, где их сложно обнаружить и уничтожить, сообщили в пресс-службе 225 Отдельного штурмового батальона.

Немедленно была задействована команда аэроразведки "Pentagon". В течение 5 минут FPV-дрон прибыл на место и подтвердил данные о вражеском квадроцикле. Сигнал с разведдрона транслировался на командный пункт 225 ОШБ, где немедленно был разработан план действий.

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Совместными усилиями ССО и 225 ОШБ был поражен вражеский квадроцикл. Артиллерия взяла под огневой контроль участок леса, где было замечено движение вражеской техники, не давая оккупантам шансов на отступление.

Эта молниеносная операция – очередной пример профессионализма и слаженности украинских воинов. Они не только могут быстро реагировать на угрозы, но и четко координировать свои действия, используя современные технологии.

"В отличие от учащихся террора россиян мы учимся быть профессионалами мирового уровня, методически стирая врага в пепел", — подчеркивают бойцы 8-го полка ССО.

Напомним, на днях под Волчанском пограничники уничтожили пункт наблюдения российской армии "Муром-М".

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