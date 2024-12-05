Стоимость отопления может подскочить в два раза: эксперт

Эксперты прогнозируют значительный рост расходов на отопление, водоснабжение, электроэнергию и газ.

Электроснабжение:

Теперь вероятность дальнейшего повышения тарифов на электроэнергию составляет менее 50%. Если изменения произойдут, они, скорее всего, будут иметь форму дифференцированной тарификации в зависимости от объема потребления.

- до 100-150 кВт: самая высокая цена (до 5 грн)

- 100-150 до 500-600 кВт: средняя цена (3-3,5 грн)

- Более 500-600 кВт: самая низкая цена

Читайте также: Кто из украинских пенсионеров после 65 лет не получит доплаты к пенсии

Водоснабжение:

Средняя стоимость холодной воды может удвоиться – с 25-50 до 50-100 гривен. Окончательное решение будет зависеть от политической ситуации и окончания военного положения.

Отопление:

Прогнозируется удвоение тарифов на теплоснабжение. Если сейчас средняя стоимость составляет 1,5-2 тысяч гривен за гигакалорию, то в 2025 году ожидается уровень 3,5-4,5 тысяч гривен.

Газоснабжение:

Текущая стоимость газа - около 8 тысяч гривен за тысячу кубометров, с намерением приблизиться к 10 тысячам. Тариф на распределение газа может вырасти с 2 до 3 гривен за кубометр.

Важно отметить, что окончательные решения по тарифам будут зависеть от экономической ситуации в стране, переговоров с МВФ и политической конъюнктуры.

Напомним, мы уже писали, когда учителя могут выйти на пенсию.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!