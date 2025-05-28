Стоимость продуктов для борща бьет рекорды: во сколько обойдется порция в 2025 году

В мае 2025 года в Украине продолжился рост цен на ключевые продукты для приготовления традиционного борща. За период с 6 по 20 мая минимальная цена ингредиентов для одной порции повысилась на 4% и достигла 39,5 грн. С начала года стоимость блюда выросла в целом на 15,5%.

Такие данные приводит научно-исследовательский институт "Украгропромпродуктивность". Эксперты учреждения оценили стоимость 570 граммов продуктов для борща, используя информацию о ценах с 50 рынков, как областных, так и районных, по всей Украине. Об этом пишет OBOZ.UA.

Перечень ингредиентов, необходимых для приготовления борща, включает такие продукты:

150 г картофеля – по минимальной цене 4,44 грн;

100 г капусты – 5,62 грн;

50 г моркови – 2,32 грн;

50 г свеклы – 2,19 грн;

50 г репчатого лука – 1,52 грн;

50 г томатов – 4,9 грн;

20 г подсолнечного масла – 1,34;

100 г свинины – 17,17 грн.

"Итак, минимальная стоимость продуктов борщевого набора по состоянию на 20 мая составила 39,50 грн, тогда как двумя неделями ранее средняя стоимость равнялась 37,92 грн, что демонстрирует увеличение цены на 1,58 грн", – отметили специалисты.

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Следует заметить, что еще месяц назад, в конце апреля, стоимость порции борща составляла 37,36 грн. С тех пор блюдо подорожало на 5,42%.

По сравнению с началом года рост цены еще заметнее. На конец 2024 года борщ стоил 33,36 грн, что на 15,5% меньше текущей цены.

Впрочем, выросла в цене не только порция борща. Согласно исследованию НИИ, в течение двух недель мая подорожал и хлеб: пшеничный из муки высшего сорта подорожал на 0,3% – до 42,53 грн/кг, а ржано-пшеничный – на 0,7%, до той же стоимости.

Самые высокие ценники на хлеб и хлебобулочную продукцию зафиксированы в Киеве, а также в Киевской, Черниговской и Ровенской областях. Дешевле всего хлеб стоит в Тернопольской, Одесской, Закарпатской и Винницкой областях.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине взлетели цены на картофель.

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