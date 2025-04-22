Стоит ли покупать доллары: украинцам посоветовали, во что выгоднее вкладывать деньги в 2025 году

Эксперты в сфере финансов пока не рекомендуют украинцам вкладывать средства в доллар. Основная причина – снижение доверия к американской валюте, вызванное нестабильной политикой президента Дональда Трампа. В связи с этим доллар пока не считается безопасным инструментом для инвестиций.

Зато более надежной альтернативой специалисты называют облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые сейчас рассматриваются как самый перспективный вариант для капиталовложений. Об этом заявил экономист Сергей Фурса, пишет OBOZ.UA. По его словам, сейчас в мире наблюдается "исключительная ситуация":

С одной стороны, "все ожидают мирового финансового кризиса" из-за пошлин Трампа.

"Что обычно происходит в такие моменты - даже если кризис приходит из США, как в 2008 году? Все начинают бежать в стабильные, надежные активы. И это всегда были американские активы – доллар становился сильнее, а американские долги покупали", – отметил Фурса.

С другой стороны, американские активы не считаются стабильными и безопасными для инвестирования.

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"Самая большая проблема Трампа – это неопределенность, которую он создал. Например, сейчас он атакует Федеральную резервную систему (ФРС. Выполняет роль центрального банка США. – ред.). Независимость ФРС – это залог вообще всего в мировой экономике. Таким образом, Трамп снова подрывает доверие как к американскому долгу, так и доллару", – констатировал Фурса.

Стоит ли вкладывать средства в биткоин

При этом, по словам Фурсы, биткоин нельзя считать надежным инструментом для вложений. Он подчеркнул, что этот актив является исключительно спекулятивным и, по сути, "не имеет никакой реальной ценности".

"Это история на склонность к риску. Чем больше рынки склонны к риску, тем больше людей согласны купить биткоин. Как только на рынках ситуация плохая, все бегут – и в первую очередь, из рискованных активов", – пояснил эксперт.

Какая ситуация с золотом

В то же время, по его словам, из-за ситуации с долларом золото продолжает расти в цене, достигая рекордных уровней. Как отмечается, вместе со швейцарским франком этот драгоценный металл считается одним из немногих действительно надежных активов.

"Золото сейчас покупают из-за супернеопределенности, которую создает Трамп. Его действия, его заявления отражаются на экономике, отражаются на фондовом рынке, отражаются на курсе доллара, отражаются на уверенности в американской экономике. И в такой момент инвестор понимает: единственное, куда можно сбежать, – это золото... Пока что оно выглядит как единственный актив, стоимость которого растет на фоне неопределенности", – пояснил Фурса.

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В то же время он подчеркнул, что предсказать дальнейшее движение цен на золото достаточно сложно, поскольку "оно уже и без того чрезвычайно дорогое".

Как сообщало агентство Bloomberg 21 апреля, цена золота превысила отметку 3 390 долларов за унцию, тогда как курс доллара опустился до минимального уровня с конца 2023 года.

"Золото подорожало до рекордного уровня на фоне очередного ослабления доллара США, критики Федеральной резервной системы со стороны президента Дональда Трампа. А также постоянных опасений относительно торговой войны", – рассказали аналитики.

Во что советуют вкладывать средства украинцам

В целом, как считает Фурса, украинцам целесообразнее всего инвестировать свои сбережения в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Он отметил, что Национальный банк планирует в течение года удерживать фиксированный курс гривны по отношению к доллару. А доходность ОВГЗ на уровне 16% годовых фактически приравнивается к доходности в долларах, что позволяет частично или полностью нивелировать колебания валютного курса.

"Ну и традиционная история – сельхозземля. Которую физлица могут покупать и получать ренту, сдавая ее в аренду", – подытожил эксперт по финансам.

Напомним, ранее мы рассказывали, во что не стоит вкладывать деньги украинцам в 2025 году.

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