Стоит ли украинцам скупать доллар в июне: финаналитик дал четкий ответ

Украинцам не стоит покупать доллары в июне. В текущем месяце курс либо снизится, либо останется почти неизменным.

Рост курса доллара в июне маловероятен. Такой прогноз озвучил финансовый эксперт, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин, сообщает "РБК-Украина".

"Краткосрочно, для спекуляций, доллар покупать сейчас, по крайней мере, я не вижу какого-то значительного смысла. Потому что исторически, июнь для валютного рынка это или нейтральный месяц для курса, или месяц падения доллара. Только четыре раза за 25 последних лет доллар дорожал именно в июне. И только один раз более чем на 1%", – отметил он.

"Подорожания доллара не стоит ожидать. А вот уже июль и август, там могут быть уже совсем другие тренды", – добавил эксперт.

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Шевчишин подчеркнул, что НБУ обладает весомыми золотовалютными резервами, поэтому существенного ослабления гривны в ближайшее время не предвидится. В то же время в долгосрочной перспективе не исключено, что такая ситуация может возникнуть.

"Но оно (падение гривны – ред.) будет, потому что впереди есть много лет. Среднесрочно-долгосрочно я остаюсь в ожидании ослабления гривны", – сказал он.

На вопрос о том, существует ли "безопасный" курс доллара для покупки валюты, финансовый аналитик ответил утвердительно – такой уровень есть. По его словам, есть потенциал для дальнейшего роста, поэтому все, что ниже 41,5 гривны, выглядит очень выгодно для приобретения. Особенно это актуально для тех, кто рассматривает доллар не как спекулятивный инструмент, а как средство сохранения и накопления средств.

"Можно положить эти доллары в банки под 1-2% годовых. Или валютные ОВГЗ, они есть. Есть даже предложения по еврооблигациям Украины небольшими объемами. Просто сохранение наличной валюты, возможно, сейчас не лучший вариант", – резюмировал Шевчишин.

Напомним, ранее финансовые аналитики дали прогноз курса доллара до конца 2025 года.

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