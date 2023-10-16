Стоять в планке более 10 секунд – бессмысленно: объяснение специалистов

Стойка в планке — это неподвижное физическое упражнение, направленное на укрепление основных групп мышц. Принято выполнять это упражнение ежедневно по несколько раз. Обычно спортсмены выполняют прямую и боковую планку до 4 минут.

Однако эксперты заявили, что стоять в планке дольше 10 секунд бессмысленно, пишет издание businessinsider.nl со ссылкой на заявление Стюарта Макгилла – профессора Университета Ватерлоо в Канаде.

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По его словам, оптимального результата можно добиться уже через десять секунд. А опытный спортсмен МакГилл рекомендует 4 подхода по десять секунд, утверждая, что его выводы основываются на многолетних исследованиях.

Доктор Стюарт Макгилл отметил, что следует сосредоточиться на удержании позиции в течение более коротких интервалов и большем количестве повторений. Он говорит, что для здоровой спины вы должны ежедневно практиковать "порядок большой тройки" – то есть удерживать позицию всего по 10 секунд в три разных способа. Это должна быть классическая планка и две боковые.

Он считает, что слишком долго держать планку может быть пустой тратой времени.

"Нет никакой пользы от такого рода деятельности, кроме получения рекорда", – сказал специалист.

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