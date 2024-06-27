Страны ЕС будут платить украинцам за возвращение домой – решение ПАСЕ
В ПАСЕ поддержали выплату денег украинцам для возвращения на родину. Деньги будут плиты всех стран ЕС, когда война в Украине будет завершена.
Об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко. Он являлся инициатором этого решения.
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Гончаренко написал: "В ПАСЕ проголосовали за выплаты денег украинцам для возвращения в Украину! То есть после окончания боевых действий украинцы, которые будут возвращаться жить в Украину, смогут получить финансовую помощь от европейских стран".
Алексей Гончаренко с января 2024 года является вице-президентом Комитета по миграции Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Депутат Евгения Кравчук подтвердила принятие этого решения в ПАСЕ. Она отметила, что решение о разработке кратко- и долгосрочных решений по политике по перемещенным лицам из Украины и их поддержке было принято 56 голосами.
"Ассамблея также отмечает, что возвращение перемещенных лиц в свои дома может потребовать лет подготовки, которую следует начинать уже сейчас. Возвращение, безусловно, будет предусматривать предоставление финансовой помощи на обустройство, а также должен быть решен вопрос о выплате пособия на обустройство и реинтеграцию в течение определенного периода", – объяснила она детали резолюции.
Напомним, в Украине Красный Крест будет выплачивать по 16 тысяч украинцам.
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