Страны ЕС будут платить украинцам за возвращение домой – решение ПАСЕ

В ПАСЕ поддержали выплату денег украинцам для возвращения на родину. Деньги будут плиты всех стран ЕС, когда война в Украине будет завершена.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко. Он являлся инициатором этого решения.

Вас также заинтересует: Украинцам будут платить за возвращение домой – нардеп

Решение ПАСЕ о выплатах украинцам. Источник: t.me/oleksiihoncharenko Решение ПАСЕ о выплатах украинцам. Источник: t.me/oleksiihoncharenko

Гончаренко написал: "В ПАСЕ проголосовали за выплаты денег украинцам для возвращения в Украину! То есть после окончания боевых действий украинцы, которые будут возвращаться жить в Украину, смогут получить финансовую помощь от европейских стран".

Алексей Гончаренко с января 2024 года является вице-президентом Комитета по миграции Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Депутат Евгения Кравчук подтвердила принятие этого решения в ПАСЕ. Она отметила, что решение о разработке кратко- и долгосрочных решений по политике по перемещенным лицам из Украины и их поддержке было принято 56 голосами.

"Ассамблея также отмечает, что возвращение перемещенных лиц в свои дома может потребовать лет подготовки, которую следует начинать уже сейчас. Возвращение, безусловно, будет предусматривать предоставление финансовой помощи на обустройство, а также должен быть решен вопрос о выплате пособия на обустройство и реинтеграцию в течение определенного периода", – объяснила она детали резолюции.

Напомним, в Украине Красный Крест будет выплачивать по 16 тысяч украинцам.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!