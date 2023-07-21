Стразы, многочисленные завязки и асимметрия: стилистка показала стильные купальники на лето 2023 (фото)

Купальники на лето 2023 - Стилист Евгения Браха показала актуальные купальники на лето 2023 - фото

Стилистка Евгения Брага показала актуальные купальники на лето 2023 года. В этом году стоит обратить внимание на модели со стразами, завязками, асимметрией и другими моделями.

О трендах летнего сезона она рассказала в своем TikTok-канале. По ее словам, анималистический принт остается актуальным уже не первый сезон.

Читайте также: Названы три платья, вышедшие из моды и ставшие антитрендом летнего сезона

1. Купальники со стразами.

Купальники 2023 - купить купальник на лето 2023

2. С большим количеством завязок. Стилистка подчеркнула, что самая суть этого тренда в огромном количестве вот этих косых линий на теле.

Купальники 2023 - купить купальник на лето 2023

Купальники 2023 - купить купальник на лето 2023

3. Купальники с люрексовой нитью. По словам Браги, это продолжение блестящей темы.

Купальники 2023 - купить купальник на лето 2023

4. Купальники с отделкой контрастного цвета.

Купальники 2023 - купить купальник на лето 2023

5. Купальники из "tube top" или бандо. Это может быть и сдельный купальник, и отдельный.

Купальники 2023 - купить купальник на лето 2023

Стилист Евгения Брага показала актуальные купальники на лето 2023 - фото

6. Асимметричные сдельные купальники, но с разными плавными линиями, и он является асимметричными по своему крою.

Стилист Евгения Брага показала актуальные купальники на лето 2023 - фотоСтилист Евгения Браха показала актуальные купальники на лето 2023 - фото

7. Кроше, металлик и другие.

Стилист Евгения Брага показала актуальные купальники на лето 2023 - фото

Ранее стилистка Алина Михайленко показала штаны, которые будут актуальны в 2023 году. Среди трендов карго, оверсайз и брюки со вшитой юбкой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!