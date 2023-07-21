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Стрази, численні зав'язки та асиметрія: стилістка показала стильні купальники на літо 2023 (фото)

Дутік Катерина

Купальники на літо 2023 - Стиліст Євгенія Браха показала актуальні купальники на літо 2023 - фото

Стилістка Євгенія Брага показала актуальні купальники на літо 2023 року. Цього року варто звернути увагу на моделі зі стразами, зав'язками, асиметрію та інші моделі.

Про тренди літнього сезону вона розповіла у своєму TikTok-каналі. За її словами, що анімалістичний принт залишається актуальним вже не перший сезон.

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1. Купальники зі стразами. 

Купальники 2023 - купити купальник на літо 2023

2. З великою кількістю зав'язок. Стилістка наголосила, що сама суть цього тренду у величезній кількості ось цих косих ліній на тілі. 

Купальники 2023 - купити купальник на літо 2023
Купальники 2023 - купити купальник на літо 2023

3. Купальники з люрексовою ниткою. За словами Браги, це продовження блискучої теми. 

Купальники 2023 - купити купальник на літо 2023

4. Купальники з відділкою контрастного кольору. 

Купальники 2023 - купити купальник на літо 2023

5. Купальники з "tube top" або бандо. Це може бути і здільний купальник, і окремий. 

Купальники 2023 - купити купальник на літо 2023
Стиліст Євгенія Брага показала актуальні купальники на літо 2023 - фото

6. Асиметричні здільні купальники, але з різними плавними лініями, і він є асиметричними за своїм кроєм.

Стиліст Євгенія Брага показала актуальні купальники на літо 2023 - фотоСтиліст Євгенія Браха показала актуальні купальники на літо 2023 - фото

7. Кроше, металік та інші.

Стиліст Євгенія Брага показала актуальні купальники на літо 2023 - фото

Раніше стилістка Аліна Михайленко показала штани, які будуть актуальними у 2023 році. Серед трендів карго, оверсайз та брюки зі вшитою спідницею.

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