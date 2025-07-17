Стрельба на Черниговском полигоне: курсант открыл огонь по инструкторам

В Черниговской области во время тренировочных стрельб на полигоне Сухопутных войск ВСУ курсант открыл огонь из автомата Калашникова в сторону инструкторов, в результате чего погибли двое военнослужащих. Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении данного преступления.

Эту информацию сообщила полиция Черниговской области. "В полицию поступила информация о том, что на территории учебного центра во время стрельбы курсант произвел выстрелы из автоматического оружия в сторону инструкторов-военнослужащих. В результате полученных ранений двое военных погибли", – отмечается в сообщении ведомства.

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Подозреваемый был задержан полицией в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Информация об инциденте занесена в Единый реестр досудебных расследований по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Проводится предварительное следствие.

Напомним, 10 июля в Киеве застрелили полковника СБУ.

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