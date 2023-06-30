Стрельба в кишиневском аэропорту: премьер Молдовы сказал, кто был нападающим

В международном аэропорту Кишинева в Молдове 30 июня произошла стрельба. Погибли два человека.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел страны, прилетевший в Кишинев иностранец открыл стрельбу в аэропорту Кишинева. "Во время конвоирования в стерильную зону для посадки на обратный рейс он выхватил у пограничника пистолет и смертельно ранил двух человек. Он был захвачен силами специального назначения", – сообщили в полиции.

Премьер-министр страны Дорин Речан сообщил в Facebook, что стрелком был 43-летний гражданин Таджикистана, которому "по соображениям безопасности запретили въезд в Республику Молдова".

"Во время сопровождения в стерильную зону для возвращения он смертельно застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из ружья, похищенного у пограничника. Еще один человек – пассажир – получил травмы, ему оказывают помощь врачи", – отметил он.

Что касается самого стрелка, в МВД Молдовы сообщили, что спецназ Fulger его задержал, мужчина получил ранения.

Президент Молдовы Майя Санду выступила с реакцией после нападения в международном аэропорту Кишинева. "Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям и близким погибших – потеря близких – это огромная боль для семей. Это печальный день для всех нас. Государственные учреждения находятся в состоянии повышенной готовности, полиция и правоохранительные органы мобилизованы на всей территории Республики Молдова", – сказала она. .

Напомним, ранее СМИ Молдовы сообщали, что нападающим был россиянин из "вагнера".

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