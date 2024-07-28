Субсидии-2024: каких изменений стоит ожидать украинцам с 1 августа

В августе 2024 года, учитывая увеличение тарифов на электрическую энергию, украинские домохозяйства автоматически получат перечисленные субсидии для покрытия расходов в летний период, когда отопление не используется. Об этом сообщает NV.

Как будут назначаться и кому нужно писать новое заявление

В августе этого года украинские семьи будут продолжать получать помощь в виде жилищных субсидий для покрытия расходов в летний период.

Для тех, кто уже пользуется субсидиями и не имел изменений в финансовом состоянии или в составе домохозяйства, субсидии будут предоставлены без дополнительных заявок. Пенсионный фонд автоматически пересмотрит суммы субсидий исходя из имеющейся информации.

Однако некоторые группы граждан должны подать заявление на получение субсидий в августе:

Лица, арендующие жилье и самостоятельно оплачивающие коммунальные услуги.

Домохозяйства с внутриперемещенными лицами.

Семьи, где количество фактически проживающих людей меньше количества зарегистрированных.

Те, кто хочет получить субсидию на покупку сжиженного газа, твердого или жидкого топлива.

Также нужно обратиться тем, кому в отопительный сезон была назначена субсидия в размере 0,00 грн, а также проживающим на территориях, которые были временно оккупированы или где велись активные боевые действия по состоянию на 24 февраля 2022 года и не подавали заявление на переназначение субсидии.

Читайте также: Кого из украинцев могут оставить без субсидий

Если заявление было подано в мае-июне, субсидия предоставлялась с 1 мая. В случае если заявление не подали до 1 июля, субсидия будет начисляться с месяца подачи заявления.

Учитывая повышение тарифов на электроэнергию, Пенсионный фонд перечислит субсидии и льготы автоматически. Субсидия будет покрывать разницу в выплате, если расходы на коммунальные услуги превышают обязательный платеж, остающийся без изменений. Таким образом, граждане продолжат платить ту же сумму, что и до увеличения тарифов, а государство компенсирует разницу.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему размер субсидии составляет 0 грн и что это значит.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!