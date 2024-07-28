Субсидії-2024: на які зміни варто очікувати українцям з 1 серпня
В серпні 2024 року, з огляду на збільшення тарифів на електричну енергію, українські домогосподарства автоматично отримають перераховані субсидії для покриття витрат під час літнього періоду, коли опалення не використовується. Про це повідомляє NV.
Як призначатимуть і кому потрібно писати нову заяву
У серпні цього року українські сім’ї продовжуватимуть отримувати допомогу у вигляді житлових субсидій для покриття витрат під час літнього періоду.
Для тих, хто вже користується субсидіями і не мав змін у фінансовому стані чи складі домогосподарства, субсидії будуть надані без додаткових заявок. Пенсійний фонд автоматично перегляне суми субсидій, виходячи з наявної інформації.
Однак, деякі групи громадян мають подати заяву для отримання субсидій у серпні:
- Особи, які орендують житло і самостійно оплачують комунальні послуги.
- Домогосподарства з внутрішньо переміщеними особами.
- Сім’ї, де кількість людей, що фактично проживають, менша за кількість зареєстрованих.
- Ті, хто хоче отримати субсидію на купівлю скрапленого газу, твердого або рідкого палива.
Також потрібно звернутися тим, кому в опалювальний сезон було призначено субсидію у розмірі 0,00 грн, а також тим, хто проживає на територіях, що були тимчасово окуповані або де велися активні бойові дії станом на 24 лютого 2022 року і не подавали заяву на перепризначення субсидії.
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Якщо заява була подана у травні-червні, субсидія надавалася з 1 травня. У разі, якщо заяву не подали до 1 липня, субсидія нараховуватиметься з місяця подачі заяви.
З огляду на підвищення тарифів на електроенергію, Пенсійний фонд перерахує субсидії та пільги автоматично. Субсидія покриватиме різницю у виплаті, якщо витрати на комунальні послуги перевищують обов’язковий платіж, який залишається без змін. Таким чином, громадяни продовжать платити ту ж суму, що й до збільшення тарифів, а держава компенсує різницю.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому розмір субсидії становить 0 грн та що це означає.
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