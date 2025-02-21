Субсидии и льготы на ЖКХ: что изменилось и как их получить в 2025 году

Жилищные субсидии и льготы на коммунальные услуги в Украине в 2025 году будут предоставляться по единым правилам с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи. Отмечается, что в госбюджете на 2025 год предусмотрено 42,3 млрд грн на покрытие субсидий и льгот.

Правительство инициировало ряд изменений, чтобы сделать программу более адресной и эффективной, а также обеспечить равные условия использования льгот для всех граждан. Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики.

"В течение 2025 года льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг будут предоставляться по единому подходу - с учетом доходов семьи и ее финансовой способности самостоятельно оплачивать коммуналку", - говорится в сообщении.

В Минсоцполитики уточнили, что для семей, которые обратятся по льготам с 1 января 2025 года, новый порядок будет действовать с даты. Однако для тех, кто получал льготы еще до 31 декабря 2024, изменения начнут применяться после завершения отопительного сезона 2024/2025 годов.

Важно, что новый механизм не распространяется на участников боевых действий и лиц с инвалидностью, полученной в результате войны — условия предоставления льгот остаются без изменений.

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Кроме того, Кабмин принял решение стимулировать получающих денежную компенсацию льготников, направлять ее именно на оплату коммунальных услуг. В министерстве отметили, что не все потребители используют эти средства по назначению, что приводит к росту долгов перед предприятиями критической инфраструктуры.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинцев может рассчитывать на выплаты Дании.

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