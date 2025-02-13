Субсидии под угрозой: кто из украинцев потеряют государственную помощь весной 2025 года

В Украине многие граждане, которые не могут самостоятельно покрывать расходы на коммунальные услуги, имеют возможность получить субсидию. Однако существует ряд условий, при которых государство может прекратить предоставление этой финансовой помощи.

В Министерстве социальной политики Украины разъяснили, по каким причинам отдельные украинцы могут потерять субсидию весной 2025 года. Отмечается, что жилищная субсидия предоставляется тем семьям, для которых расходы по оплате коммунальных услуг превышают установленный обязательный платеж.

Сегодня этот платеж рассчитывается для каждого домохозяйства отдельно по специальной формуле, в которой ключевую роль играет уровень доходов. Ведь при начислении субсидии учитывается финансовое состояние семьи.

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Субсидия может компенсировать часть расходов на следующие коммунальные услуги:

отопление;

электроэнергию;

горячее водоснабжение;

вывоз мусора;

снабжение и распределение газа;

содержание многоквартирного дома;

централизованное водоснабжение и водоотвод.

Почему субсидию могут отменить в 2025 году

Ежемесячно ОСМД и управляющие компании предоставляют органам социальной защиты информацию о долгах жильцов за коммунальные услуги. Украинцы могут потерять субсидию, если:

сумма задолженности по коммунальным услугам превышает 680 грн;

долг не уплачен в течение не менее трех месяцев.

Если ситуация не поменяется, субсидию могут аннулировать уже весной. Кроме задолженности существуют и другие причины для прекращения выплат:

смерть основного заявителя, на которого оформлена помощь;

выявление, что реальный доход семьи выше задекларированного при проверке;

смена места жительства получателя, поскольку субсидия привязана к конкретному адресу.

Также помощь отменяется, если кто-либо из членов домохозяйства совершил покупку на сумму более 100 тысяч гривен (включая покупку валюты, банковских металлов или открытие депозита).

Ранее мы рассказывали, что украинцам рассказали по каким причинам им могут отказать в субсидии.

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