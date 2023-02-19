Субсидия на оплату коммуналки: кто из украинцев может потерять льготы
В Украине с 1 февраля начали действовать новые правила по получению жилищных субсидий. Теперь украинцы, получающие помощь от государства, должны самостоятельно перечислять средства за потребленные ЖКУ.
Между тем, в Министерстве социальной политики проинформировали, кто из украинцев не имеет права на получение субсидии. В ведомстве также назвали несколько причин, по которым граждан могут остаться без скидки на оплату коммуналки.
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Причины, почему могут отказать в начислении субсидий или лишить льгот:
- Если общая площадь квартиры превышает 130 кв.м, а частного дома 230 кв. м. С исключениями можно ознакомиться здесь.
- Если кто-либо из членов семьи, претендующий на помощь, в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил операцию на сумму, превысившую 50 тыс. грн.
- В случае если любой член домохозяйства имеет в собственности более одной квартиры или частного дома.
- Если лицо, претендующее на субсидию, имеет на депозитном банковском счете более 100 тысяч гривен, или облигации внутреннего государственного займа более 100 тыс. грн.
- Если в собственности украинца есть транспортное средство, подлежащее регистрации, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа). Или если он имеет более одного транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа).
- Если в составе семьи есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, в течение которого учитываются доходы назначения жилищной субсидии. С исключениями можно ознакомиться здесь.
- Когда гражданин не вернул излишне перечисленную сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения.
- В случае наличия просроченной (более трех месяцев) задолженности по оплате компуслуг, общая сумма которой превышает 40 тысяч рублей.
- Если в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, по данным Единого реестра должников, имеют задолженность в исполнительных производствах о взыскании алиментов более трех месяцев.
- Лица, к которым применяются меры предосторожности в виде домашнего ареста или содержания под стражей.
Напомним, ранее мы писали, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.
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