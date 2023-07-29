Субсидию получит еще одна категория украинцев: кто может претендовать на выплаты

Право на получение жилищной льготы предоставляется семьям, воспитывающим приемных детей. Однако для получения льготы существуют определенные требования, в частности, относительно среднемесячного дохода на одного члена семьи, определяющего размер льготы.

Семьи, имеющие среднемесячный доход на одного члена семьи не более 3,76 тыс. гривен, могут получить 50% скидку на оплату коммунальных услуг, включая оплату жилья в установленных нормах, предусмотренных украинским законодательством, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Таким семьям предоставляется льгота в размере 50% для оплаты коммунальных услуг, таких как газоснабжение, электричество, отопление и другие жилищно-коммунальные услуги.

В частности, льгота распространяется на жилую площадь в размере 21 квадратного метра на каждого постоянно проживающего в помещении члена семьи, а также дополнительно 10,5 квадратного метра на всю семью. В рамках льготы также предоставляется поддержка для использования сжиженным баллонным газом для бытовых нужд и топливом, если в доме нет центрального отопления.

Однако если среднемесячный доход семьи превышает 3,76 тыс. гривен на одного члена семьи, тогда предоставление жилищной субсидии не предусматривается.

При назначении субсидии учитывают расходы на управление многоквартирным домом для домохозяйства приемной семьи, включая детей, не зарегистрированных, но фактически проживающих в помещении. Для этих детей рассчитываются социальные нормы жилья и социальные нормативы, а их доходы не учитываются в совокупном доходе домохозяйства для назначения субсидии.

Таким образом, семьи, воспитывающие приемных детей, могут воспользоваться жилищной льготой, если их доходы отвечают требованиям и установленным нормативам, что позволяет снизить расходы на оплату коммунальных услуг.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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