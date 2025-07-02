Сухо и солнечно: прогноз погоды в Украине на 3 июля

В четверг, 3 июля, в Украине будет преобладать солнечная и жаркая погода. Температура воздуха местами достигает +33°C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Синоптики отмечают, что над территорией Украины будет формироваться область повышенного атмосферного давления. Это будет способствовать рассеиванию облачности и повышению температуры воздуха. Наиболее жарко будет в западных и южных регионах.

В отличие от остальной страны, на востоке и юго-востоке ожидается влияние атмосферного фронта, что принесет немного влаги и сделает погоду там менее жаркой.

Преимущественно по всей Украине не ожидаются осадки. Небольшой кратковременный дождь возможен ночью на юго-востоке, а днем местами на востоке страны. Ветер ожидается северо-западного направления, скоростью 5-10 м/с.

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Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+17°C, а вблизи морского побережья - до +20°C. В дневные часы столбики термометров покажут +25…+30°C, а в западных и южных регионах – до +33°C. В восточных областях будет немного прохладнее – от +21 до +26°C.

В Киеве и области погода будет без осадков, с переменной облачностью. Температура в столице ночью будет +15…+17°C, а днем — +28…+30°C. По области ночью прогнозируется +12...+17°C, днем - до +30°C.

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