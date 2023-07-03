Супермесяц 2023: названы важные приметы и предрассудки, которые следует соблюдать во время этого явления

В разных культурах и верованиях существуют различные предрассудки и приметы, связанные с суперлуной, которая состоится 3 июля 2023 года.

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Предрассудки, связанные с суперлуной, включают следующие верования:

Запрет делать новые начала: Некоторые люди считают, что супермесяц не благоприятное время для начала новых проектов или изменений в жизни. Вместо этого советуют подождать до следующей фазы месяца; Запрет рождения: В некоторых культурах считается, что дети, родившиеся в день супермесяца могут иметь несчастливую жизнь или привлечь несчастье. Однако это лишь предрассудки, и нет никаких научных доказательств этому; Увеличенное эмоциональное напряжение Супермесяц может рассматриваться как время повышенной энергии, что может влиять на эмоциональное состояние людей. Некоторые могут считать, что это может привести к повышенной напряженности, раздражению или отрицательным эмоциям.

Следует отметить, что эти предрассудки и приметы субъективны и не подтверждены научными исследованиями. Важно слушать свои внутренние ощущения и понимать, что суперлуна является естественным явлением, которым можно наслаждаться и наблюдать за ним.

Также существуют приметы, связанные с суперлуной, имеющие своих поклонников:

Осуществление желаний Некоторые люди верят, что во время супермесяца их желания и намерения осуществляются особенно быстро и эффективно. Важно отдать своей намеренной энергии и верить в ее осуществление; Просветление: Суперлуна может быть благоприятным временем для духовного развития и просветления. Некоторые люди считают, что медитация во время супермесяца может помочь получить глубокие инсайты и духовный рост; Усиление энергии: Супермесяц может считаться временем, когда энергия природы находится на высоком уровне. Некоторые люди считают, что этот период может быть благоприятным для уборки энергии, улучшения внутренней силы и восстановления баланса; Поддержка исполнения мечтаний: Супермесяц может быть благоприятным временем для привлечения исполнения мечтаний и желаний. Некоторые люди считают, что определенные ритуалы или отправки намерений во Вселенную во время супермесяца могут помочь привлечь к себе желаемое.

Следует отметить, что приметы популярны в разных культурах и могут отличаться в зависимости от традиций и верований. Они не имеют научного подтверждения и субъективны. Каждый человек может самостоятельно определить, какие приметы или верования соответствуют его собственным убеждениям и ценностям.

Следует также отметить, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками, и их предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация, которую предоставляют, часто носит развлекательный характер, и ее следует воспринимать не серьезно, а лишь как вероятность событий, которые могут зависеть от силы духа и вдохновения каждого человека изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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