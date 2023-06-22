10 вещей, которые нельзя делать накануне свадьбы и в день женитьбы

Наши предки верили, что нужно соблюдать определенные формальности при создании брака. Тогда союз молодоженов будет крепким и счастливым.

Рассказываем, что запрещено делать в этот счастливый день и канун свадьбы. Ведь некоторые поступки и действия могут негативно отразиться на семейной жизни.

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Эти 10 вещей нельзя делать перед свадьбой и в день бракосочетания:

1. Запрещено давать примерять другим обручальные кольца молодоженов. Так вы назовете неудачу.

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2. Невесте нельзя давать другим в руки свой свадебный букет, даже подержать. В таком случае существует риск утраты семейного счастья.

3. На свадьбе невеста должна бросать другой букет, а не свадебный. Этот должен остаться у нее.

4. В день свадьбы гостям и другим людям запрещено ходить между невестами, так как их можно развести. Также нельзя переходить дорогу молодым – к будущим ссорам и конфликтам.

5. Невесты не должны танцевать на свадьбе с кем-то другим, но позволено с родителями.

6. Запрещено дарить невесте и жене общее фото. Это к разводу.

7. На свадьбу невесте нельзя выбирать обувь со шнурками, ведь так вы впустите в свою жизнь путаницу.

8. Перед свадьбой нельзя одевать полностью готовый свадебный образ со всеми элементами.

9. Женихам на свадьбу запрещено сидеть на отдельных стульях, должна быть общая скамейка для них.

10. Невесте нельзя выбирать платье из раздельного корсета и юбки, поскольку семья может распасться. Платье должно быть сплошным.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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