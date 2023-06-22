10 речей, які не можна робити напередодні весілля й у день одруження

Наші предки вірили, що треба дотримуватися певних формальностей під час створення шлюбу. Тоді союз молодят буде міцним та щасливим.

Розповідаємо, що заборонено робити у цей щасливий день та переддень весілля. Адже деякі вчинки та дії можуть негативно вплинути на сімейне життя.

Читайте також: П'ять слів-магнітів, які відштовхують гроші та притягують проблеми

Ці 10 речей не можна робити перед весіллям та в день одруження:

1. Заборонено давати приміряти іншим обручки молодят. Оскільки так ви накличете невдачу.

2. Нареченій не можна давати іншим в руки свій весільний букет, навіть потримати. У такому випадку існує ризик втрати сімейного щастя.

Відео дня

3. На весіллі наречена має кидати інший букет, а не власний весільний. Цей має залишитися у неї.

4. У день весілля гостям та іншим людям заборонено ходити між нареченими, оскільки так їх можна розлучити. Також не можна переходити дорогу молодим – до майбутніх сварок та конфліктів.

5. Наречені не повинні танцювати на весіллі з кимось іншим, але дозволено з батьками.

6. Заборонено дарувати нареченій та нареченому спільне фото. Це до розлучення.

7. На весілля нареченій не можна обирати взуття зі шнурками, адже так ви впустите у своє життя плутанину.

8. Перед весіллям не можна одягати повністю готовий весільний образ зі всіма елементами.

9. Нареченим на весілля заборонено сидіти на окремих стільцях, має бути спільна лавка для них.

10. Не можна нареченій обирати сукню з роздільного корсета та спідниці, оскільки сім'я може розпастися. Сукня має бути суцільною.

Читайте також: Коли треба підмітати в будинку, щоб позбутися грошових проблем

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!