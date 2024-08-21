Свадебный переполох и горничная: пять лучших фильмов с Дженнифер Лопес

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес подала на развод со звездой голливудских фильмов Беном Аффлеком. Их развод будет рассматривать Верховный суд Лос-Анджелеса.

Женитьба звезд состоялась через 20 лет после их первой встречи на съемке комедии "Джильи", где они сыграли застрявших на работе преступников и завязали настоящую дружбу, которая впоследствии переросла в отношения, пишет CNN.

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Предлагаем посмотреть лучшие фильмы из Дженнифер Лопес, которые получали положительные отзывы как кинокритиков, так и зрителей.

"Селена"

Биографическая драма "Селена" стала настоящим прорывом молодой актрисы. Лопес воплотила на экране образ легендарной техасской певицы мексиканского происхождения, чья жизнь трагически оборвалась на пике славы. Этот фильм не только рассказывает трогательную историю, но и демонстрирует незаурядный талант Дженнифер как актрисы.

"Свадебный переполох"

Кто не помнит романтическую комедию "Свадебный переполох", где Джей Ло сыграла успешную свадебную планировщицу? Этот фильм стал настоящим хитом и подарил зрителям множество трогательных моментов. Лопес создала образ женщины, посвящающей всю свою жизнь счастью других, забывая о собственных чувствах.

"Горничная из Манхэттена"

В фильме "Горничная из Манхэттена" Джей Ло предстает в образе самостоятельной матери-одиночки, работающей горничной в элитном отеле. Неожиданная встреча с представителем высшего общества переворачивает его жизнь. Эта картина привлекает не только романтической историей, но и социальными проблемами, которые она поднимает.

"Если свекровь – монстр"

Комедия "Если свекровь – монстр" подарила зрителям незабываемый дуэт Дженнифер Лопес и Джейн Фонды. Две сильные женщины, будущая невеста и ее свекровь, вынуждены выяснить свои отношения. Этот фильм – это настоящий фейерверк эмоций и юмора.

"Стриптизерши"

Драма "Стриптизерши" рассказывает о группе женщин, работающих в стриптиз-клубе. Лопес сыграла роль опытной танцовщицы, которая становится лидером для своих коллег. Этот фильм – это не просто рассказ о жизни стриптизерш, это исследование тем женской солидарности, борьбы за выживание и поиск собственного счастья.

Каждый из этих фильмов демонстрирует разные грани таланта Дженнифер Лопес. От романтической комедии до драматической роли она с легкостью воплощает любой образ. Фильмография Джей Ло – это настоящая сокровищница для любителей кино.

Ранее была названа дата выхода фильма "Аватар: Огонь и пепел".

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