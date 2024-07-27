Сверхмощная "красная" магнитная буря ударила по Земле: как защититься
В субботу, 27 июля, геомагнитное поле Земли активировано влиянием шестибалльной магнитной бури. Сила геомагнитных колебаний достигла красного уровня опасности.
По данным сервиса Meteoagent, в воскресенье, 28 июля, сила магнитных бурь снизится до трех баллов, а в понедельник, 29 июля, геомагнитные штормы снова усилятся – до 4 баллов. Закончится июль спокойным геомагнитным полем.
Есть ли сегодня магнитные бури 2024
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Магнитные бури могут влиять на людей, особенно на тех, кто чувствителен к изменениям в окружающей среде. Вот некоторые возможные симптомы:
- Головная боль и мигрень: изменения в магнитном поле могут вызвать приступы головных болей.
- Повышенная тревожность.
- Снижение концентрации и производительности.
- Нарушение сна, бессонница.
- Сердечно-сосудистые проблемы, изменения в артериальном давлении, аритмия.
Как пережить магнитные бури
- Пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания.
- Ешьте легкие, сбалансированные блюда, богатые витаминами и минералами.
- Обеспечьте себе достаточно сна и избегайте переутомления.
- Ограничьте стресс.
Если испытываете значительное ухудшение самочувствия, обратитесь к врачу.
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