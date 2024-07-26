По Землі б'є чотирибальна магнітна буря, але на вихідних ситуація погіршиться: небезпечні дати

У п'ятницю, 26 липня, геомагнітне поле Землі перебуває під впливом чотирибальної магнітної бурі. Однак вже наступного дня, у суботу, сила шторму зросте до п'яти балів.

Згідно з даними сервісу Meteoagent, після цього до кінця липня триватиме "зелений період", під час якого геомагнітні шторми не перевищуватимуть трьох балів. Однак графік магнітних бур ще може змінитися.

Графік магнітних бур на липень. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Магнітні бурі можуть впливати на організм людини через зміни в магнітному полі Землі. Хоча більшість людей не відчувають ці зміни, деякі можуть відчувати певний вплив на своє самопочуття. Ось деякі можливі ефекти, які магнітні бурі можуть мати на людину:

Головний біль та мігрень

Погіршення сну

Погіршення настрою та емоційний стан

Зміни кровообігу та артеріального тиску.

Під час магнітних бур важливо підтримувати здоровий гідратаційний режим та уникати вживання алкоголю та кави, які можуть погіршувати деякі зазначені вище симптоми. Замість цього, краще пити воду, чай з травами або інші безалкогольні напої, що допомагають заспокоїти нервову систему і підтримують гідратацію.

Важливо зазначити, що не всі люди відчувають вплив магнітних бур. Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття під час магнітних бур, зверніться до лікаря, щоб виключити інші причини.

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