По Земле бьет четырехбалльная магнитная буря, но в выходные ситуация ухудшится: опасные даты

В пятницу, 26 июля, геомагнитное поле Земли находится под влиянием четырехбалльной магнитной бури. Однако уже на следующий день, в субботу, сила шторма вырастет до пяти баллов.

Согласно данным сервиса Meteoagent, после этого до конца июля продлится "зеленый период", во время которого геомагнитные штормы не будут превышать трех баллов. Однако график магнитных бурь еще может измениться.

График магнитных бурь на июль. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Магнитные бури могут оказывать влияние на организм человека из-за изменений в магнитном поле Земли. Хотя большинство людей не ощущают эти изменения, некоторые могут ощущать определенное влияние на свое самочувствие. Вот некоторые возможные эффекты, которые магнитные бури могут иметь на человека:

Головная боль и мигрень

Ухудшение сна

Ухудшение настроения и эмоциональное состояние

Изменения кровообращения и АД.

Во время магнитных бурь важно поддерживать здоровый гидратационный режим и избегать употребления алкоголя и кофе, которые могут усугублять некоторые указанные выше симптомы. Вместо этого лучше пить воду, чай с травами или другие безалкогольные напитки, помогающие успокоить нервную систему и поддерживающие гидратацию.

Важно отметить, что не все люди испытывают влияние магнитных бурь. Если вы испытываете ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, обратитесь к врачу, чтобы исключить другие причины.

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