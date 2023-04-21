Сверкает как новая: действенные народные способы отмыть раковину на кухне от жира, ржавчины и налета

Если вы часто готовите и часто моете посуду на кухне, рано или поздно раковина засоряется и загрязняется. Очистить ее можно легко разными химическими веществами, однако агрессивные средства подходят не для всех видов кухонной утвари. В частности, химическими препаратами не следует мыть раковину из камня или эмалированные.

UAportal собрал вам советы, как отмыть раковину от жира, ржавчины или известкового налета так называемыми народными методами. Они просты и эффективны.

Читайте также: Как избавиться от неприятного запаха в раковине: простой лайфхак

Отмыть устаревший известковый налет и ржавчину поможет пищевая сода. Две столовые ложки средства нужно немного намочить и затем этой "кашкой" смазать раковину. Дайте соде подействовать и через 30 минут протрите раковину и ополосните теплой водой.

Сочетание соды с уксусом поможет удалить жир и известковый налет. Ингредиенты смешивают в равных пропорциях, наносят на поверхность губкой и оставляют на 10 минут. Затем протрите раковину и ополосните.

Помочь отмыть раковину может уксус и соль. Смешайте вещества в одинаковых пропорциях и потрите раствором загрязненные места. Затем ополосните водой.

Чтобы отмыть раковину от засохшего жира, нужно налить в нее горячую воду, добавить чуть-чуть соды и хозяйственного мыла. Через несколько минут загрязнения растворяются и их можно будет легко удалить с поверхности раковины.

Раковина станет чистой и блестящей, если ее помыть горчичным порошком или крахмалом (лучше картофельным). Его наносят на загрязненные места, дают немного "полежать", а затем губкой протирают загрязнение. Смывается он просто теплой водой.

Зубная паста, кстати, тоже способна почистить кухонные принадлежности. Надо налить в раковину немного теплой воды. Выдавить на старую зубную щетку пасту и прочистить раковину в тех местах, где грязь въелась больше всего.

Читайте также: Легкие и экономные способы избавиться от неприятного запаха на кухне, если подгоревшее блюдо

Также можно воспользоваться лимоном – его перерезают пополам и тщательно натирают грязь на раковине. Оставьте раковину, натертую лимоном, на 30-40 минут, а затем тщательно протрите губкой.

Если у вас есть мойка из искусственного камня, старайтесь никогда не выливать в нее остатки пищи или напитки, которые могут ее покрасить. Если это произошло, нужно сразу взять тряпку из микрофибры, намочить и тщательно протереть пятна. Нельзя такую раковину тереть шершавыми губками – это повредит ее поверхность. Если пятна не исчезают, попробуйте налить на них лимонный сок. Его кислоты должны справиться с пятнами не хуже дорогих моющих средств.

Напомним, ранее мы писали о самом простом способе избавиться от засорения раковины без химии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!