Света станет больше? К энергосистеме Украины вне очереди подключили энергоблок мощностью 1000 МВт.

Энергоатом, выполняя задачи Министерства энергетики Украины, досрочно подключил к сети очередной энергоблок мощностью 1000 МВт. Этот блок был выведен из строя для перегрузки ядерного топлива и планового ремонта оборудования.

Благодаря оперативной работе украинских атомщиков возвращение энергоблока к работе значительно усилит отечественную энергосистему, сообщает Энергоатом.

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Отмечается, что "благодаря оперативным действиям украинских атомщиков возвращение энергоблока в штатный режим значительно усилит отечественную энергосеть".

"Учитывая сложную ситуацию в энергетике, специалисты компании прилагают максимум усилий для оперативного проведения планово-предупредительных ремонтов при обеспечении необходимого качества проведения работ. Все остальные энергоблоки Компании, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают в плановом режиме", — добавили в Энергоатоме.

По данным Укрэнерго, 17 июля облэнерго применяют ограничения потребления на протяжении всех суток. Из-за роста потребления во время жары задействованы четыре очереди отключений с 11:00 до 22:00, а с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди.

Из-за аномальной жары и роста потребления Украина импортирует электричество из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии общим объемом 24 959 МВтч, с максимальной мощностью 1 271 МВт.

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