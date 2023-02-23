'Свои же чуть не застрелили': оккупант жалуется на прицельность российских военных (перехват)

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор российского военного. Оккупант жалуется, что россияне часто промахиваются и стреляют по своим же солдатам.

По его словам, россиян забросили в зону боевых действий без подготовки. Перехват был опубликован на Telegram ГУР МО Украины.

Оккупант рассказывает, что его и других военных бросили сразу на линию фронта. Из-за этого в армии страны-оккупанта начались массовые побеги.

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Особенно по его мнению, после того, как украинские защитники разбомбили место дислокации, в котором находились 400 россиян.

Также мужчина жалуется на то, что по его позициям постоянно ведется обстрел. При этом большую опасность представляют сами россияне, как часто путают координаты и бьют по своим же.

Напомним, на другом перехвате оккупант жалуется на большое количество лжи от кремлевских пропагандистов.

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