Святвечер 6 января: лучшие поздравления и оригинальные картинки

Святой вечер 2023 года отмечают 6 января, что приходится на пятницу. В этот день принято собирать всю семью за столом и готовиться к Рождеству Христову. Поздравьте теплыми словами тех, кто находится вдали от вас в эти праздничные дни. Хорошие открытки, стихи и искренние пожелания выбирайте в сегодняшнем материале UAportal.

***

Пусть в этот Рождественский праздник,

На небе сверкает звезда,

Давайте забудем плохое,

Друг друга простим навсегда.

И ангелы нежные с неба,

На землю несут благодать,

Сердца наполняют любовью,

Чтоб людям ее отдавать.

***

Поздравляем с Рождеством! Желаем добра и счастья! Пусть маленький Иисус подарит вашей семье в Новом году обилие, радость и Божью опеку. Чтобы все родные были здоровы и счастливы! Веселого Рождества!

***

Тихо я окно открою —

Месяц в небе золотой...

А над спящею землёю

Дух рождается святой.

Пожелать хочу вам в эту

Ночь святого рождества

Много счастья, много света

И покоя, и тепла...

***

В Рождественский сочельник желаю всем открыть сердца, и насладиться временем, проведенным с родными людьми. Пусть яркая звезда надежды и любви горит над вашим домом. А в душе всегда найдется место для прощения. Уюта вам, добра и Божьего Благословения.

***

Ночь Святая опустилась,

На небе вспыхнула звезда.

Она всех нас оповестила,

Что Бог Спасителя создал.

Пусть Рождество волшебным светом

Путь озаряет нам всегда!

Любовью будем пусть согреты,

Всем счастья, мира и добра!

***

В Рождественский сочельник я желаю мира и добра, душевного спокойствия и тепла, чуткого сердца и искренней любви, веселого праздника и счастья, небесной благодати и доброй надежды.

***

Наступает Святой вечер,

На столе двенадцать блюд,

Только радостные встречи

В Рождество христиан всех ждут.

Ты исполни дань традиций

И Иисусу помолись,

И всё лучшее случится,

Волшебством наполнив жизнь!

***

В этот светлый Рождественский день, пусть Бог одарит милостью и любовью всю Вашу семью, чтобы детишки всегда были здоровы и счастливы и частенько собирались за семейным столом! Христос родился!

***

Взрослые в чудо не верят,

Не верят они в волшебство,

И все же пускай в ваши двери

Сказкой войдет Рождество.

Гирлянда пускай заискрится,

Исчезнут усталость и грусть,

И лучшее с вами случится,

Мечты ваши сбудутся пусть.

***

С Рождественскими праздниками примите мои поздравления! Пусть в праздничные дни, соберется вся семья за столом, а дом наполнится теплом. Пусть Иисус Христос благословит Вашу семью и от плохого защитит. Чтобы все были живы и здоровы, и пополнение было в семье!

***

Вам в Свят вечер пожелаю

На добро поворожить,

Чтоб весь год не огорчаться,

В радости и счастье жить.

Чтоб покинули тревоги,

В сердце не было печали,

Чтоб звезду на небе темном

Вы с надеждою встречали.

Напомним, UAportal рассказал о традициях празднования Святого вечера и напомнил, что в этот день нельзя делать по обычаям наших предков.

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