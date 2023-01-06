Святий вечір 6 січня: кращі привітання та оригінальні картинки

Святий вечір 2023 відзначають 6 січня, що припадає на п’ятницю. У цей день прийнято збирати всю родину за столом та готуватися до Різдва Христового. Привітайте теплими словами тих, хто перебуває далеко від вас у ці святкові дні. Гарні листівки, вірші та щирі побажання обирайте у сьогоднішньому матеріалі UAportal.

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Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце забажає.

Хай несе у кожну хату

Щастя, радості багато,

Хай смачна кутя Вам вдасться,

Хай в сім’ї панує щастя.

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

Христос рождається!

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Вітаємо з Різдвом Христовим! Бажаємо добра і щастя! Нехай маленький Ісусик подарує вашій сім’ї в Новому році достаток, радість і Божу опіку. Щоб всі рідні були здорові й щасливі! Веселого Різдва!

Відео дня

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Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка!

Святковий стіл, колядка і дідух!

Нехай любов Вас зігріває вічно,

Добро і мир до хати увійдуть!

Христос Рождається!

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В Різдвяний Святвечір бажаю всім відкрити серця, і насолодитись часом, проведеним із рідними людьми. Нехай яскрава зірка надії і любові горить над вашим домом. А в душі завжди знайдеться місце для прощення. Затишку вам, добра і Божого Благословення.

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Різдвяна зоря у вікно зазирає,

За щедрим столом всю родину збирає.

І душу свята благодать огортає!

З Різдвом вас Христовим! Христос ся рождає!

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В Різдвяний Святвечір я бажаю мира і добра, душевного спокою і тепла, чуйного серця й щирої любові, веселого свята і щастя, небесної благодаті і доброї надії.

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Мороз малює сріблом на вікні казкові квіти.

Крокує Новий рік і наближається Різдво!

Нехай в оселі цій, теплом сердець зігрітій,

Панують щастя, радість і добро!

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В цей світлий Різдвяний день, нехай Бог обдарує ласкою і любов’ю всю Вашу родину, щоб діточки завжди були здорові й щасливі і частенько збиралися за сімейнии столом! Христос народився!

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Вечірня зіронька зійшла,

Святий нам Вечір принесла,

Різдво вже на порозі,

Боже дитятко вже у дорозі,

Ангелики співають,

Ісуса прославляють!

Хай Матір Божа нас оберігає,

Ісус здоров’я посилає

Любов в родинах хай панує,

А щастя хай господарює!

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З Різдвяними святами прийміть мої вітання! Нехай в святкові дні, збереться вся родина за столом, а оселя наповниться теплом. Нехай Ісус Христос Вашу родину благословить і від поганого захистить. Щоб всі були живі й здорові, і поповнення було в родині!

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Хай у Вашій хаті – злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя й врожаю,

Усім добрим людям – здоров’я бажаю.

Нагадаємо, UAportal розповів про традиції святкування Святого вечора та нагадав, що в цей день не можна робити за звичаями наших предків.

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