Святий вечір 6 січня: кращі привітання та оригінальні картинки
Святий вечір 2023 відзначають 6 січня, що припадає на п’ятницю. У цей день прийнято збирати всю родину за столом та готуватися до Різдва Христового. Привітайте теплими словами тих, хто перебуває далеко від вас у ці святкові дні. Гарні листівки, вірші та щирі побажання обирайте у сьогоднішньому матеріалі UAportal.
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Хай Різдво з тим завітає,
Чого серце забажає.
Хай несе у кожну хату
Щастя, радості багато,
Хай смачна кутя Вам вдасться,
Хай в сім’ї панує щастя.
Щоб весела коляда
В хату радість принесла.
Христос рождається!
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Вітаємо з Різдвом Христовим! Бажаємо добра і щастя! Нехай маленький Ісусик подарує вашій сім’ї в Новому році достаток, радість і Божу опіку. Щоб всі рідні були здорові й щасливі! Веселого Різдва!
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Різдвяна ніч, зоря і тиха свічка!
Святковий стіл, колядка і дідух!
Нехай любов Вас зігріває вічно,
Добро і мир до хати увійдуть!
Христос Рождається!
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В Різдвяний Святвечір бажаю всім відкрити серця, і насолодитись часом, проведеним із рідними людьми. Нехай яскрава зірка надії і любові горить над вашим домом. А в душі завжди знайдеться місце для прощення. Затишку вам, добра і Божого Благословення.
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Різдвяна зоря у вікно зазирає,
За щедрим столом всю родину збирає.
І душу свята благодать огортає!
З Різдвом вас Христовим! Христос ся рождає!
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В Різдвяний Святвечір я бажаю мира і добра, душевного спокою і тепла, чуйного серця й щирої любові, веселого свята і щастя, небесної благодаті і доброї надії.
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Мороз малює сріблом на вікні казкові квіти.
Крокує Новий рік і наближається Різдво!
Нехай в оселі цій, теплом сердець зігрітій,
Панують щастя, радість і добро!
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В цей світлий Різдвяний день, нехай Бог обдарує ласкою і любов’ю всю Вашу родину, щоб діточки завжди були здорові й щасливі і частенько збиралися за сімейнии столом! Христос народився!
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Вечірня зіронька зійшла,
Святий нам Вечір принесла,
Різдво вже на порозі,
Боже дитятко вже у дорозі,
Ангелики співають,
Ісуса прославляють!
Хай Матір Божа нас оберігає,
Ісус здоров’я посилає
Любов в родинах хай панує,
А щастя хай господарює!
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З Різдвяними святами прийміть мої вітання! Нехай в святкові дні, збереться вся родина за столом, а оселя наповниться теплом. Нехай Ісус Христос Вашу родину благословить і від поганого захистить. Щоб всі були живі й здорові, і поповнення було в родині!
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Хай у Вашій хаті – злагода панує,
Хай любов дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя й врожаю,
Усім добрим людям – здоров’я бажаю.
Нагадаємо, UAportal розповів про традиції святкування Святого вечора та нагадав, що в цей день не можна робити за звичаями наших предків.
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