Святвечер 6 января: лучшие поздравления и оригинальные картинки
Святой вечер 2023 года отмечают 6 января, что приходится на пятницу. В этот день принято собирать всю семью за столом и готовиться к Рождеству Христову. Поздравьте теплыми словами тех, кто находится вдали от вас в эти праздничные дни. Хорошие открытки, стихи и искренние пожелания выбирайте в сегодняшнем материале UAportal.
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Пусть в этот Рождественский праздник,
На небе сверкает звезда,
Давайте забудем плохое,
Друг друга простим навсегда.
И ангелы нежные с неба,
На землю несут благодать,
Сердца наполняют любовью,
Чтоб людям ее отдавать.
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Поздравляем с Рождеством! Желаем добра и счастья! Пусть маленький Иисус подарит вашей семье в Новом году обилие, радость и Божью опеку. Чтобы все родные были здоровы и счастливы! Веселого Рождества!
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Тихо я окно открою —
Месяц в небе золотой...
А над спящею землёю
Дух рождается святой.
Пожелать хочу вам в эту
Ночь святого рождества
Много счастья, много света
И покоя, и тепла...
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В Рождественский сочельник желаю всем открыть сердца, и насладиться временем, проведенным с родными людьми. Пусть яркая звезда надежды и любви горит над вашим домом. А в душе всегда найдется место для прощения. Уюта вам, добра и Божьего Благословения.
***
Ночь Святая опустилась,
На небе вспыхнула звезда.
Она всех нас оповестила,
Что Бог Спасителя создал.
Пусть Рождество волшебным светом
Путь озаряет нам всегда!
Любовью будем пусть согреты,
Всем счастья, мира и добра!
***
В Рождественский сочельник я желаю мира и добра, душевного спокойствия и тепла, чуткого сердца и искренней любви, веселого праздника и счастья, небесной благодати и доброй надежды.
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Наступает Святой вечер,
На столе двенадцать блюд,
Только радостные встречи
В Рождество христиан всех ждут.
Ты исполни дань традиций
И Иисусу помолись,
И всё лучшее случится,
Волшебством наполнив жизнь!
***
В этот светлый Рождественский день, пусть Бог одарит милостью и любовью всю Вашу семью, чтобы детишки всегда были здоровы и счастливы и частенько собирались за семейным столом! Христос родился!
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Взрослые в чудо не верят,
Не верят они в волшебство,
И все же пускай в ваши двери
Сказкой войдет Рождество.
Гирлянда пускай заискрится,
Исчезнут усталость и грусть,
И лучшее с вами случится,
Мечты ваши сбудутся пусть.
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С Рождественскими праздниками примите мои поздравления! Пусть в праздничные дни, соберется вся семья за столом, а дом наполнится теплом. Пусть Иисус Христос благословит Вашу семью и от плохого защитит. Чтобы все были живы и здоровы, и пополнение было в семье!
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Вам в Свят вечер пожелаю
На добро поворожить,
Чтоб весь год не огорчаться,
В радости и счастье жить.
Чтоб покинули тревоги,
В сердце не было печали,
Чтоб звезду на небе темном
Вы с надеждою встречали.
Напомним, UAportal рассказал о традициях празднования Святого вечера и напомнил, что в этот день нельзя делать по обычаям наших предков.
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