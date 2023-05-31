Сырная галета с клубникой: десерт, от которого пальчики оближешь

Сырная галета с клубникой – что приготовить с клубникой

Если не знаете, какую пруду приготовить, предлагаем рецепт сырной галеты с клубникой. Эта выпечка удивит ваших родных, несмотря на определенную простоту.

Рецептом поделились на Instagram-странице cooking__by__elena. Чтобы не была галета очень сладкая, не добавляйте сахар, а только сахарную пудру.

Читайте также: Бюджетный и простой ужин: как приготовить сытную запеканку с сосисками и сыром

Необходимые ингредиенты:

домашний творог – 200 г,

сливочное масло – 140 г,

мука – 240 г,

желток – 2 шт.,

клубника – 150 г,

кукурузный крахмал – 3 ч. ложки,

сахарная пудра – 2 ст. ложки,

соль – щепотка.

Для смазывания используйте смесь 1 желтка и 1 столовой ложки молока.

Пошаговый рецепт приготовления:

1. К сыру добавьте сливочное масло и муку. Все перетрите руками.

2. К тесту добавьте щепотку соли, 2 желтка и замешивайте тесто. Заверните его в пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.

3. Извлеките тесто из холодильника, выложите на пергамент и накройте сверху листом пергамента. Далее беритесь за раскачку теста.

4. Смешайте крахмал с сахарной пудрой и посыпьте тесто. Далее выкладывайте нарезанную клубнику на тесто и посыпьте сверху остатками пудры с крахмалом.

5. Заверните бортики и смажьте их (желток + 1 столовая ложка молока).

6. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно пол часа. Все зависит от вашей духовки, ориентируйтесь на нее.

Если вы любите сладкую выпечку, то на этапе затворения добавьте 2-3 столовых ложки сахара.

Читайте также: Итальянский хлеб за 30 минут: как приготовить фокаччу

Ранее шеф-поварешка Валя Саенко поделилась рецептом легкого и вкусного пирога с клубникой и миндалем. Ягоды можно брать любые сезонные.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!