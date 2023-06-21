Сытно и быстро: рецепт пасты с кабачками и зеленым горошком
Такая летняя паста готовится очень быстро и просто из доступных ингредиентов. Вы можете менять рецепт по своему желанию, добавлять другие специи и даже овощи.
Ингредиенты:
– оливковое масло – 1 ст. л.
– Лук красный репчатый – 1/2 шт.
– чеснок, зубчики – 1 шт.сс о оф
– Кабачки – 1 шт.
– Зеленый горошек замороженный – 85 г
– Твердый тертый сыр – 110 г
– сливки – 100 мл
– Макароны – 140 г
– Петрушка – по вкусу
– Соль – по вкусу
– Перец черный молотый – по вкусу
Читайте также: Вкусный и нежный рецепт зеленого гаспачо со шпинатом и желтыми томатами
Способ приготовления:
1. Помойте и порежьте красный лук, чеснок и кабачки и обжарьте на сковороде до мягкости. Всыпьте горошек и прогрейте.
2. Отварите макароны согласно инструкции на упаковке.
3. Добавьте тертый сыр, затем сливки, посолите и добавьте перец.
4. Нагрейте еще 4-5 минут, добавив большую часть измельченной петрушки и макароны. Переложите в тарелку, украсив петрушкой.
Советуем также обратить внимание на рецепт жареных макарон.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !