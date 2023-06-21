Сытно и быстро: рецепт пасты с кабачками и зеленым горошком

Такая летняя паста готовится очень быстро и просто из доступных ингредиентов. Вы можете менять рецепт по своему желанию, добавлять другие специи и даже овощи.

Ингредиенты:

– оливковое масло – 1 ст. л.

– Лук красный репчатый – 1/2 шт.

– чеснок, зубчики – 1 шт.сс о оф

– Кабачки – 1 шт.

– Зеленый горошек замороженный – 85 г

– Твердый тертый сыр – 110 г

– сливки – 100 мл

– Макароны – 140 г

– Петрушка – по вкусу

– Соль – по вкусу

– Перец черный молотый – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте красный лук, чеснок и кабачки и обжарьте на сковороде до мягкости. Всыпьте горошек и прогрейте.

2. Отварите макароны согласно инструкции на упаковке.

3. Добавьте тертый сыр, затем сливки, посолите и добавьте перец.

4. Нагрейте еще 4-5 минут, добавив большую часть измельченной петрушки и макароны. Переложите в тарелку, украсив петрушкой.

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