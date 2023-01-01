Таисия Повалий во время атаки россиян по родной стране пела на новогоднем огоньке оккупантов (видео)

Предательница Украины, певица Таисия Повалий продолжает петь на сцене врага. В этот раз бывшая украинская звезда не побрезговала даже исполнением украинской песни "Червона рута" Владимира Ивасюка.

Выступление Повалий показали по пропагандистским каналам. Ее пение выглядело циничным во время очередной масштабной атаки оккупантов по городам Украины.

На этом видео можно увидеть, как Повалий, с окаменевшим после пластических операций лицом двигается по сцене в черном платье и белых мехах.

Возле нее танцуют ребята из балета.

В своем аккаунте Instagram Повалий также поздравила фанатов с Новым Годом. На фотографии, которую она разместила в сети, можно увидеть, как Тая сияет на празднике оккупантов.

Она не вспомнила словом про свою родину, а лишь написала, что уезжает в концертный тур.

Напомним, ранее бывшая нардеп от Партии Регионов принимала участие в туре в честь 85-летия со дня рождения певца Иосифа Кобзона.

Перед поклонниками из России предательница спела песню "Черемшина".

Ранее стало известно, что украинские предатели вошли в санкционный список. Таисия Повалий также среди артистов, которых отметили в СНБО.

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