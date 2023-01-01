Таїсія Повалій під час атаки росіян по рідній країні співала на новорічному вогнику окупантів (відео)

Зрадниця України, співачка Таїсія Повалій, продовжує співати на сцені ворога. Цього разу колишня українська зірка не погребувала навіть виконанням української пісні "Червона рута" Володимира Івасюка.

Виступ Повалій показали по пропагандистськім каналам. Її спів виглядав цинічного під час чергової масштабної атаки окупантів по містах України.

На цьому відео можна побачити, як Повалій, зі скам'янілим після пластичних операцій обличчям рухається по сцені в чорному платті та білому хутрі.

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Біля неї танцюють хлопці з балету.

У своєму акаунті Instagram Повалій також привітала фанатів з Новим Роком. На світлині, яку вона розмістила в мережі, можна побачити як Тая сяє на святі окупантів.

Вона не згадала словом про свою батьківщину, а лише написала, що їде в концертний тур.

Нагадаємо, що раніше колишня нардеп від Партії Регіонів брала участь у турі на честь 85-річчя від дня народження співака Йосипа Кобзона.

Перед шанувальниками з росії зрадниця заспівала пісню "Черемшина".

Раніше стало відомо, що українські зірки-зрадники увійшли до санкційного списку. Таїсія Повалій також є серед артистів, яких відзначили в РНБО.

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