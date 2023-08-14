Тайна Титаника: почему обломки легендарного корабля удалось найти только через 73 года

Мало кто знает, но точное расположение знаменитого "Титаника", утонувшего в апреле 1912 года, на протяжении многих десятилетий оставалось загадкой для исследователей. Удача в поисках обломков судна улыбнулся лишь в 1985 году, во время секретной операции по поиску останков двух атомных подлодок - USS Scorpion и USS Thresher.

Об этом пишет Business Insider

Подробности этой истории раскрывает издание Business Insider, ссылаясь на слова бывшего морского офицера и океанографа Роберта Балларда, участника этой конфиденциальной миссии.

Практически сразу после затопления "Титаника" были попытки поднять обломки и тела погибших вместе с кораблем. Но отсутствие подобающих технологий ограничивало успешность такой операции. Остатки "Титаника" находились на слишком большой глубине.

Но когда поиск корабля почти утратил актуальность, он был найден в рамках тайной миссии. В 1985 году Баллард вместе с французским океанографом Жан-Луи Мишелем участвовали в секретной операции по поиску обломков двух атомных подлодок – USS Scorpion и USS Thresher.

USS Thresher затонул в апреле 1963 года, а USS Scorpion – два года спустя, в мае 1965 года. Эти суда были единственной потерей атомных подлодок ВМС США. Об этом никто не знал, пока данные о миссии не были рассекречены, и Баллард не поделился всей правдой в одном из интервью.

Баллард сообщил, что впервые встретился с представителями ВМС в 1982 году. Тогда он искал финансирование нового типа подводного аппарата, который помог бы найти "Титаник". Флот согласился предоставить средства при условии: аппарат должен быть использован в тайном проекте по поиску затонувших подлодок.

Заметим, что главной целью миссии был именно поиск подлодок, и поиск "Титаника" был отложен на потом. Баллард также имел задачу определить, не были ли атомные подлодки повреждены в результате атаки СССР.

За 12 дней поисков Баллард нашел и подлодки, и сам "Титаник". Он предположил, что если корабль разломился пополам, то обломки должны были оставить след на морском дне. И его предположение оказалось верным.

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Военные обеспокоены возможностью, что огласка может испортить ход миссии Балларда и Мишеля. Однако, когда стало известно о местонахождении обломков "Титаника", мало кто спрашивал, почему военные участвовали в этом. "Флот США никогда не надеялся, что я отыщу "Титаник", и когда это произошло, их волновала возможность скандала. Но общий интерес к "Титанику" был настолько велик, что даже не вызывал вопросов об участии военных", - признался Баллард.

Исследование также подтвердило, что не было признаков атаки СССР, которая могла бы привести к затоплению подлодок.

Напомним, в Сербии шахтеры во время работ обнаружили древний римский корабль III-IV века.

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