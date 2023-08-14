Так делали наши предки: для чего мочу подливать под растения на огороде и в саду

Опытные огородники и садоводы для собственного урожая стараются не использовать химические удобрения, предпочитая органику. Для своих посевов они, в частности, используют мочу.

Как сообщает Sante, "эта жидкость действительно удобрение выбора, которое уничтожает сорняки, изгоняет нежелательные растения и стимулирует рост растений". Этим средством пользовались еще наши предки. Отмечается, что такой же экономный способ улучшить урожаи, как и использование перегноя.

"Человеческая моча богата питательными веществами для различных огородных растений и фруктовых деревьев, в том числе азотом, синтезирующим аминокислоты, ферменты, белки и хлорофилл. Поэтому оно оказывается качественным удобрением. Это невероятно, но мочи одного человека может хватить, чтобы удобрить до десятой части акра овощей на целый год", – отмечает издание.

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Важный момент: для сбора мочи подходит только человек, который имеет хорошее здоровье и не принимает антибиотиков или гормональных лекарств.

Надо поместить мочу в канистру или закрываемую емкость. Затем литр мочи разбавляют 10 литрами воды. Полученным раствором поливают растения под корень.

Отмечается, что используя мочу можно отпугнуть вредителей. Если они ощутят запах человеческой мочи, то и близко не подойдут к вашим урожаям.

Также моча помогает уничтожить сорняки. В неразведенном состоянии человеческая моча настолько насыщена и сконцентрирована азотом, что может легко и быстро сжечь эти нежелательные травы. Издание пишет, что человеческая моча поможет вылечить растения от грибковых заражений. Для этого вам нужно будет развести мочу водой на 50% и с помощью бутылки с пульверизатором распылить ее на пораженные участки растений.

Напомним, для того чтобы не выбрасывать черствый хлеб, огородники вносят его как удобрение в почву.

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