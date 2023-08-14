Так робили наші пращури: для чого сечу підливати під рослини на городі та в саду

Досвідчені городники та садівники для власного врожаю намагаються не використовувати хімічні добрива, надаючи перевагу органіці. Для своїх посівів вони, зокрема, використовують й сечу.

Як повідомляє Sante, "ця рідина справді є добривом вибору, яке знищує бур’яни, виганяє небажані рослини та стимулює ріст рослин". Цим засобом користувалися ще наші пращури. Зазначається, що такий само економний спосіб покращити врожаї, як і використання перегною.

"Людська сеча багата поживними речовинами для різних городніх рослин та фруктових дерев, у тому числі азотом, який синтезує амінокислоти, ферменти, білки та хлорофіл. Тому воно виявляється якісним добривом. Це неймовірно, але сечі однієї людини може вистачити, щоб удобрити до десятої частини акра овочів на цілий рік", – зазначає видання.

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Важливий момент: для збору сечі підходить лише людина, яка має гарне здоров'я та не вживає антибіотиків, чи гормональних ліків.

Треба помістити сечу у каністру або місткість, яка закривається. Потім літр сечі розбавляють 10 літрами води. Отриманим розчином поливають рослини під корінь.

Зазначається, що використовуючи сечу, можна відлякати шкідників. Якщо вони відчують запах людської сечі, то й близько не підійдуть до ваших врожаїв.

Також сеча допомагає знищити бур'яни. У нерозведеному стані людська сеча настільки насичена і сконцентрована азотом, що може легко і швидко спалити ці небажані трави. Видання пише, що людська сеча допоможе вилікувати рослини від грибкових заражень. Для цього вам потрібно буде розвести сечу водою на 50% та за допомогою пляшки з пульверизатором розпорошити її на уражені ділянки рослин.

Нагадаємо, для того, аби не викидати черствий хліб, городники вносять його як добриво у грунт.

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