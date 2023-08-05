Збільшить врожай: як приготувати добриво для рослин з черствого хліба

Черствий хліб можна використати в якості добрива. Адже хліб має безліч корисних властивостей, за допомогою яких можна збільшити врожай без необхідності у хімічних добривах.

Про це повідомили в СТІНА.Зазначили, що одним із ключових компонентів хліба, які роблять його таким цінним як добриво, є дріжджі. Ці мікроорганізми сприяють активному росту рослин, боротьбі з патогенними грибками та покращенню смаку плодів. Особливо цінним є більш черствий хліб з окремими цвілевими ділянками, адже пліснява відіграє захисну роль, допомагаючи боротися зі шкідниками у рослин.

Хлібне підживлення ідеально підходить для багатьох культур, таких як огірки, помідори, баклажани, гарбузи, перці, полуниця та суниця. Використання такого добрива з хліба забезпечує родючість ґрунту та сприяє отриманню багатшого урожаю.

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Зокрема, для приготування добрива з хліба, потрібно розкласти черствий хліб у глибоку місткість із пластмаси, заливши його теплою водою. Після цього місткість треба закрити та залишити на деякий час з гнітом, щоб забезпечити доступ кисню. Після 1-2 тижнів, коли з'явиться піна і хліб перестане мати різкий запах, добриво готове. Воно повинне бути розбавлене водою у відсотковому співвідношенні 50/50.

Таким чином отримане добриво можна використовувати для огірків або помідорів. При цьому рекомендується стежити за здоров'ям рослин та переконуватися, що вони не мають пошкоджень від комах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про мінеральні добрива, які необхідні для отримання гарного врожаю.

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