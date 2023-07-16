Так вы еще не стирали: для чего в машинку класть каштаны и фольгу

Вы знали, что в стиральную машину можно класть каштаны и шарики фольги? Это может показаться странным, но эти ингредиенты могут помочь вам в решении разных проблем.

Каштаны можно использовать для умягчения воды в стиральной машинке. Это может помочь предотвратить образование накипи и ржавчины на деталях машины. Каштаны также могут помочь избавиться от неприятного запаха из вещей. А еще они помогают машинке лучше "выбить" воду из вещей во время отжима.

Шарики фольги можно использовать для увеличения эффективности стирки. Они помогают распределить стиральные средства равномерно по всей машине, что способствует удалению пятен и загрязнений. Шарики фольги также могут помочь предотвратить образование колтунов на одежде.

Читайте также: Для чего в стиральную машинку класть каштаны: действенный лайфхак

Если вы хотите попробовать эти лайфхаки, просто добавьте несколько каштанов или шарик фольги к стирке вместе с вашими вещами. Стирка будет более эффективной и вещи будут более чистыми и мягкими.

Вот несколько дополнительных советов по использованию каштанов и шариков фольги в стиральной машинке:

Используйте свежие каштаны. Старые каштаны могут быть сухими и не обладать таким же эффектом. Можно изготовить жидкость для стирки из каштанов. Очистите каштаны от кожуры и перемолите блендером, чтобы образовалась кашица. Растворите в воде, оставьте на 20 мин и процедите. Эту жидкость следует добавлять во время стирки. Добавьте один или два шарика фольги к стирке. Больше шариков не означает, что стирка будет более эффективной. Используйте каштаны и шарики фольги только в стиральных машинах с барабаном. Не используйте их в стиральных машинах с вертикальной загрузкой, так как они могут застрять в баке.

Предлагаем узнать, как избавиться от плесени в стиральной машинке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !