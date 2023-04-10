Так вы призовете деньги в дом: просто повесьте зеркало в правильном месте

Где нельзя вешать зеркало, потому что отзовете удачу и деньги

Зеркало – вещь, которая есть в каждом доме, но обладает мощной энергетикой. Оно овеяно разными слухами и мифами, которые даже могут влиять на финансовое состояние хозяев.

От этого незаменимого предмета домашнего декора зависит, будут ли у вашей семьи деньги. Все потому, что зеркало в стиральном месте может умножить изобилие, а в неправильном – принесет серьезные беды.

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По мнению экспертов, если зеркало будет расположено в правильном месте, то это усилит удачу и не отнимет последние силы.

Где можно повесить зеркало

Считается, что по зеркалу следует разместить в тех местах, где это разрешено. Эзотерики и энерготерапевты считают, что наиболее подходящим пространством для этого мистического предмета является коридор. Там обязательно должно быть полноразмерное зеркало во весь рост. Благодаря этому ваш дом очистится от плохой энергетики и унесет негатив из вашей жизни.

Важно, чтобы зеркало размещалось в солнечном месте. Тогда лучи Солнца будут отражаться и рассеиваться по всему жилью. Так вы привлечете богатство, успех и счастье в свою личную жизнь и карьеру.

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Где нельзя вешать зеркало

Большой ошибкой считается цеплять зеркала недалеко друг от друга. Поскольку такими действиями вы отвратите от себя удачу, а все ваши мечты разобьются.

Второе место, которое не подходит для зеркала, — спальная и любая другая комната отдыха. Поскольку оно будет высасывать из вас жизненные силы и удачу.

Самое опасное решение – расположить зеркала напротив кровати или дивана так, чтобы в нем было видно ваше отражение. Впоследствии у вас возникнут проблемы, а также финансовый кризис.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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