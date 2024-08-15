Такое случается раз в 3 года: когда в августе можно будет наблюдать 'голубую' Суперлуну

В августе 2024 года ожидается уникальное астрономическое явление — "голубая" Луна, которая встречается всего раз в 2,5-3 года. Это явление станет особенно зрелищным, поскольку спутник Земли достигнет минимального расстояния от нашей планеты, что сделает его первой суперлуной этого года.

Августовское полнолуние, известное также как Осетровая Луна, получило свое название от североамериканских индейцев, которые в это время активно ловили осетр. Другие культуры также имеют свои названия для августовской полнолуния, такие как Луна Урожая у китайцев или Фруктовая Луна в чероке. В Южном полушарии, где август приходится на холодное время года, эту Луну называют Снежной или Волчьей, пишет УНИАН.

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Нынешняя Осетровая Луна будет также сезонной Голубой Луной, что является довольно редким явлением. Это третье полнолуние в астрономическом сезоне, охватывающем период между равноденствиями. Хотя "голубая" Луна не меняет свой цвет, иногда из-за оптических иллюзий она может приобретать легкий голубой оттенок.

Августовское полнолуние 2024 года также станет суперлуной, когда спутник Земли будет на ближайшей к нашей планете точке своей орбиты. Это сделает его на 7% больше и на 16% ярче обычного. Полная Луна наступит 19 августа в 21:26 по киевскому времени, а наблюдать это зрелище можно будет с 18 по 20 августа.

Астрологи отмечают, что эта полная Луна в Водолее принесет значительный энергетический всплеск, который может повлиять на эмоциональное состояние людей, особенно на тех, кто родился под знаками Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея. Важные решения лучше отложить на несколько дней, чтобы избежать ошибок, вызванных чрезмерной эмоциональностью.

Августовская суперлуна открывает возможность для творческого развития и личных перемен. Это время для примирения, завершения старых дел и переосмысления своей жизни. В этот период важно избегать конфликтов, переутомлений и крупных финансовых соглашений, чтобы минимизировать возможные негативные последствия.

Напомним, ученые впервые обнаружили облака пыли вокруг молодой звезды.

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