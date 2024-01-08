Танк окупантов разнесло на атомы: видео отражения штурма россиян на левобережье Херсонщины

Украинские воины на левом берегу Херсонской области устроили российским боевикам незабываемый фейерверк, разнеся дроном их танк. После прицельного попадания боевая машина русской армии разлетелась на мелкие куски.

Как сообщается в сообществе In Factum, событие произошло в Крынках, где россияне пытались штурмовать плацдарм морской пехоты. Отмечается, что по вражеской технике работали воины 501 ОБМП и 503 ОБМП.

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"Сегодня россияне снова начали штурмовать плацдарм морской пехоты на левом берегу Херсонщины. На видео один из эпизодов отражения штурма. Воины Грифон 501 точным ударом уничтожили российский танк вашим дроном. Попали прямо в БК, от чего танк разорвало на атомы", - БПЛА "ГРИФОН" 501-го отдельного батальона морской пехоты.

Напомним, на днях бойцы ССО с помощью минометов уничтожили российскую группу возле Авдеевки.

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