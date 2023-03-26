Танкисты 30-й бригады вступили в бой с оккупантами: 'Для последних – без вариантов' (видео)

Украинские военные из 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского вступили в поединок с врагом на танке. В результате этого российские противотанкисты понесли значительные потери.

По меньшей мере, шесть оккупантов были ликвидированы. Видео боя опубликовали на канале Минобороны Украины в Telegram.

"Поединок танкового экипажа 30 ОМБр с враждебными противотанкистами. Для последних – без вариантов. Украина победит!" – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть дорогу, по разные стороны которой расположены украинские танкисты бойцы оккупантов. Также показана работа танка, наносящего удары по враждебным целям, и убитых врагов.

Точное время и место уничтожения оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, ранее бойцы из бригады Даниила Апостола показали, как им удалось уничтожить значительное количество военной техники россиян, в том числе "Шилку" и "Зоопарк".

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