Танкисты НГУ мастерски уничтожили позицию оккупантов с РЭБ и боекомплектом: видео

На Запорожском направлении фронта у поселка Вербовое танкисты бригады Национальной гвардии "Красная калина" метко ликвидировали позицию врага, с которого оккупанты вели обстрел и наблюдение.

Как сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в своем Телеграм-канале, аэроразведчики бригады "Красная калина" заметили активность в одной из посадок.

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"Группа противника разместились под раскидистым деревом и с помощью антидронового ружья пытались посадить дрон наших разведчиков. В это время опытный пилот быстро скорректировал огонь танка. Вражеская позиция вместе со всем личным составом (четверо пехотинцев), средствами РЭБ и боекомплектом была уничтожена с первого выстрела", – добавил Пивненко и показал видео боя.

Напомним, на днях у Роботиного на Запорожском направлении бойцы Сил обороны захватили позицию российских боевиков. Штурмовики 65-й отдельной механизированной бригады вчетвером атаковали десяток оккупантов.

Также на Запорожском направлении воины Сил Специальных операций уничтожили российскую технику на 25 млн долларов.

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