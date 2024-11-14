Какие будут тарифы на коммуналку в Украине с 2025 года: чего ждать

По прогнозу Национального банка Украины, в 2025 году тарифы на основные коммунальные услуги – газ, отопление и горячую воду – должны остаться без изменений. Однако эксперты имеют другое мнение по этому вопросу.

В частности, эксперт Олег Попенко прогнозирует повышение тарифов на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию. Это связано с обязательствами Украины перед международными партнерами. В то же время Министерство финансов отмечает, что в обновленном Меморандуме с МВФ нет прямых требований по повышению тарифов, хотя такая возможность предусмотрена при условии надлежащего финансирования программы субсидий. Об этом пишет ТСН.

Относительно электроэнергии эксперты прогнозируют возможное повышение тарифов весной 2025 года. По словам народного депутата Богдана Кицака, тариф может вырасти до 6,5 грн/кВт-ч. В то же время председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев предполагает меньшее повышение - до 4,7 грн за киловатт-час.

Относительно газа компания "Нафтогаз Украины", обслуживающая 98% бытовых потребителей, продлила действие фиксированного тарифа 7,96 гривны за кубометр до 30 апреля 2025 года. Тарифы других поставщиков варьируются от 7,70 до 9,99 грн. за кубометр.

Читайте также: Кто из украинских пенсионеров после 65 лет не получит доплаты к пенсии

Относительно водоснабжения ситуация зависит от региона. В городах с населением более 100 тысяч человек тарифы регулирует НКРЭКУ, а в меньших населенных пунктах решение принимают местные органы власти. Предыдущие планы двухэтапного повышения тарифов на воду (на 12% и 14%) не были утверждены регулятором.

Эксперты отмечают, что любые изменения тарифов должны учитывать сложную экономическую ситуацию и необходимость защиты уязвимых категорий населения через систему субсидий.

Напомним, мы уже писали, когда учителя могут выйти на пенсию.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!