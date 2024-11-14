Які будуть тарифи на комуналку в Україні з 2025 року: чого очікувати

За прогнозом Національного банку України, у 2025 році тарифи на основні комунальні послуги - газ, опалення та гарячу воду - мають залишитися без змін. Проте експерти мають іншу думку щодо цього питання.

Зокрема, експерт Олег Попенко прогнозує підвищення тарифів на газ, тепло, гарячу воду та електроенергію. Це пов'язано із зобов'язаннями України перед міжнародними партнерами. Водночас Міністерство фінансів наголошує, що в оновленому Меморандумі з МВФ немає прямих вимог щодо підвищення тарифів, хоча така можливість передбачена за умови належного фінансування програми субсидій. Про це пише ТСН.

Щодо електроенергії, експерти прогнозують можливе підвищення тарифів навесні 2025 року. За словами народного депутата Богдана Кицака, тариф може зрости до 6,5 грн/кВт-год. Натомість голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв припускає менше підвищення - до 4,7 грн за кіловат-годину.

Стосовно газу, компанія "Нафтогаз України", яка обслуговує 98% побутових споживачів, подовжила дію фіксованого тарифу 7,96 гривні за кубометр до 30 квітня 2025 року. Тарифи інших постачальників варіюються від 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

Читайте також: Хто з українських пенсіонерів після 65 років не отримає доплати до пенсії

Щодо водопостачання, ситуація залежить від регіону. У містах з населенням понад 100 тисяч мешканців тарифи регулює НКРЕКП, а в менших населених пунктах рішення ухвалюють місцеві органи влади. Попередні плани щодо двоетапного підвищення тарифів на воду (на 12% та 14%) не були затверджені регулятором.

Експерти зазначають, що будь-які зміни тарифів мають враховувати складну економічну ситуацію та потребу в захисті вразливих категорій населення через систему субсидій.

Нагадаємо, ми вже писали, коли вчителі можуть вийти на пенсію.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!