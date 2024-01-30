Тарифы на свет вырастут вдвое уже в этом году: когда и сколько придется платить

Тарифы на электроэнергию для населения возрастут вдвое до сентября 2024 года. В настоящее время тариф для населения за потребленную электроэнергию составляет 2 гривны 64 копейки за киловатт-час. Рыночная цена на электроэнергию достигает от 5 до 6 гривен за киловатт-час.

Об этом сообщил член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

По словам Нагорняка, повышение тарифов на электроэнергию необходимо, поскольку в противном случае две государственные компании - "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" - будут продолжать дотировать население на сумму около 120 миллиардов гривен в год.

"Государство не может дотировать всех без исключения", – отметил Нагорняк.

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Он также сообщил, что для тех категорий лиц, у которых нет возможности платить повышенные тарифы на электроэнергию, будет предусмотрено субсидирование.

"Государство вместе с нашими партнерами должно в таком случае подставить плечо людям!" – сказал Нагорняк.

Следовательно, повышение тарифов на электроэнергию для населения неизбежно. Однако чтобы снизить негативное влияние этого решения на граждан, для малообеспеченных слоев населения будет предусмотрено субсидирование.

Напомним, весной пенсии и соцвыплаты " заморозят " части украинцев.

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