Тарнавский – об успехах ВСУ на таврическом направлении: уничтожено почти пять рот россиян

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о значительных потерях врага на таврическом направлении. По его словам, бойцами ВСУ обезврежены до 5 рот российских захватчиков.

В своем Телеграмм-канале Тарнавский сообщил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1520 огневых задач.

"Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее. Потери врага убитыми и ранеными составили почти пять рот", — отметил он.

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Тарнавский сообщил, что наши защитники значительно "демилитаризовали врага".

"Уничтожены и повреждены 68 единиц военной техники противника. В частности, 5 танков, 13 единиц БМП, 4 ББМ, БТР, 2 МТЛБ, гаубица 2С19 "Мста-С", 4 самоходных артиллерийских установки "Акация", БПЛА "Орлан-10" БПЛА "Supercam", 4 пушки "Гиацинт-Б", РЭБ "Житель"", — добавил он.

Кроме того, было уничтожено 3 склада с боеприпасами врага.

В сообществе In Factum проанализировали кадры, обнародованные Тарнавским и отметили, что ВСУ нанесли удары по российскому материально-техническому узлу на Волновахском направлении.

"На первом кадре можно увидеть российскую военную технику, в том числе несколько грузовиков. Ольгинка, севернее Волновахи Интересно, чем крыли? Есть версия MLRS и JDAM", – говорится в сообщении.

Ранее 3-я штурмовая бригада сообщила, что на Бахмутском направлении было разбито подразделение 57-й бригады РФ и отряды российских боевиков из "Шторм z". Враг потерял около 30 боевиков, небоеспособными стали четыре десятка россиян. Также были уничтожены русские склады с боекомплектами, танки врага и его артиллерия.

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